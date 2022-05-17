З квітня в Україні покращилася ситуація з торгівлею

17:54 17 травня Київ, Україна

Почата рф війна в Україні негативно вплинула на український експорт та імпорт товарів.

Якщо за підсумками першого кварталу 2022 року показники практично відповідали минулорічним, то вже у березні торгівля України різко впала.



Про це свідчать дані Держслужби статистики.



Так, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-березні 2022 року зменшилося в 40 разів - до $31,6 млн з $1271,6 млн.



За перший квартал експорт товарів з України зріс на 2,9% – до $14,101 млрд, а імпорт скоротився на 5,6% – до $14,132 млрд.



При цьому у березні порівняно з лютим 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 57,9% – до $2,483 млрд, імпорту – на 75,8%, до $1,663 млрд.