З 2023 року в держорганах запровадять нові умови оплати праці

17:02 20 грудень Київ, Україна

Глава Нацагентства України з питань державної служби (НАГС) Наталія Алюшина під час робочої зустрічі експертів та учасників міжфракційного депутатського об'єднання "За ефективну публічну (державну) службу та впровадження стандартів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку" зазначила, що нові умови оплати праці будуть запроваджено у всіх держорганах з 2023 року.



Проблема непрозорих та розбалансованих заробітних плат держслужбовців є вкрай чутливим питанням. Суттєві диспропорції в оплаті праці, необґрунтовані стимулюючі виплати та водночас надмірно низькі зарплати на місцевому рівні викликають багато питань у громадян, ЗМІ та самих держслужбовців. НАГС провело опитування, у якому взяло участь понад 53 000 держслужбовців. І понад 23 тисячі держслужбовців відповіли, що їм не зрозуміла структура заробітної плати”, - акцентувала увагу учасників зустрічі Глава НАДС.



Також Алюшина розповіла, що згідно з дорученням Прем'єр-міністра України до 1 червня 2022 року планується завершити класифікацію всіх посад держслужби у держорганах. Для цього напрацьовано зміни до Методики проведення класифікації посад та Каталог типових посад державної служби та критеріїв віднесення до таких посад, у яких враховано результати пілотного проекту.



Завершується робота з розробки онлайн-курсу і вже протягом січня-лютого члени класифікаційного комітету зможуть пройти навчання для того, щоб забезпечити проведення класифікації у своїх держорганах. На основі класифікації буде розроблено нові умови оплати праці, які пропонується запровадити з 2023 року у всіх державних органах.