З 1 січня за доставку газу доведеться платити більше

Стало відомо, наскільки зросла вартість газу для українців у 2022 році. З 1 січня доведеться платити за блакитне паливо більше на 3,9%, та й загалом система розрахунку оплати доставки газу змінилася.
Відтепер доставку газу розраховують за спрощеною схемою. Для цього необхідно підсумовувати обсяг споживання газу за рік, з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, потім помножити її на новий розподільний тариф і розділити на 12 (платежів).
Крім цього, у платіжках зазначатимуться суми, залежні не лише від обсягу споживання, а й від регіону, оскільки раніше НКРЕКП погодила та затвердила тарифи в індивідуальному порядку для кожної газорозподільної компанії.
Таким чином, найвища вартість доставки газу у «Газпостачсервісу» (2,95 гривні за кубометр), найнижча ціна транспортування належить компаніям «Київгаз» та «Харківгаз» — 52 копійки за кубометр газу.
Нагадаємо, у «Нафтогазі» визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення.
Відтепер доставку газу розраховують за спрощеною схемою. Для цього необхідно підсумовувати обсяг споживання газу за рік, з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, потім помножити її на новий розподільний тариф і розділити на 12 (платежів).
Крім цього, у платіжках зазначатимуться суми, залежні не лише від обсягу споживання, а й від регіону, оскільки раніше НКРЕКП погодила та затвердила тарифи в індивідуальному порядку для кожної газорозподільної компанії.
Таким чином, найвища вартість доставки газу у «Газпостачсервісу» (2,95 гривні за кубометр), найнижча ціна транспортування належить компаніям «Київгаз» та «Харківгаз» — 52 копійки за кубометр газу.
Нагадаємо, у «Нафтогазі» визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення.
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