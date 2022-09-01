З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація
11:16 04 серпня Київ, Україна
З 1 вересня планують запустити масово процес приватизації.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході селекторної наради з керівниками областей.
"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблено усі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - сказав Шмигаль.
Водночас, за його словами, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес та людей максимально створювати робочі місця.
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах та містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення справедливою ціною та розпочати роботу", - додав прем'єр.
Приватизація також дозволить розширити виробництво для аграріїв, зазначили в уряді.
У Міністерстві економіки заявили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності та комбінати хлібопродуктів.
"Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", – резюмували в уряді.
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