З 1 жовтня зростуть податки для ФОП третьої групи

10:46 27 вересня Київ, Україна

Податки для ФОП третьої групи зростуть із 1 жовтня, це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати, повідомляє Державна податкова служба.

"Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) зросте до 1474 гривень (раніше було 1430 гривень). Відповідно, зросте і єдиний соціальний внесок за квартал, він становитиме 4422 гривні. Зростання ЄСВ пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати (6700 гривень порівняно із 6500 гривень)", - йдеться у повідомленні.

Водночас це не стосується ЄСВ за третій квартал цього року, який потрібно сплатити до 19 жовтня (4290 гривень).



Варто відзначити, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір єдиного податку для інших груп ФОП.



Податки для ФОП востаннє зросли 1 грудня 2021 року через підвищення мінімальної зарплати з 6000 до 6500 гривень.