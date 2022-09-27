З 1 жовтня зростуть податки для ФОП третьої групи

Податки для ФОП третьої групи зростуть із 1 жовтня, це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати, повідомляє Державна податкова служба.
Водночас це не стосується ЄСВ за третій квартал цього року, який потрібно сплатити до 19 жовтня (4290 гривень).
Варто відзначити, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір єдиного податку для інших груп ФОП.
Податки для ФОП востаннє зросли 1 грудня 2021 року через підвищення мінімальної зарплати з 6000 до 6500 гривень.
Варто відзначити, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір єдиного податку для інших груп ФОП.
Податки для ФОП востаннє зросли 1 грудня 2021 року через підвищення мінімальної зарплати з 6000 до 6500 гривень.
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