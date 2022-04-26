З 1 жовтня українські пенсіонери будуть отримувати щомісячні доплати

Не секрет, що пенсії звичайних громадян України, м'яко кажучи, не достатні. У міру своїх сил уряд намагається вирішити цю проблему. Про чергові заходи підвищення виплат літнім українцям розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують лише категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.
Зокрема, мова йде про пенсіонерів старше 75 років, яким введуть виплати з жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень.
"Рішення про те, що 75-річні люди будуть отримувати по 400 гривень, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня", - розповіла чиновниця.
Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".
Також вона зазначила, що програму соціальної допомоги людям похилого віку у 2022 році хочуть розширити, в тому числі і на пенсіонерів у віці від 70 років і старше.
Так, додала Лазебна, в міністерстві вже підготовлено відповідне рішення.
Відзначимо, що зараз в Україні громадяни старше 80 років отримують надбавки до пенсії в розмірі 500 гривень щомісяця.
Раніше повідомлялося, що в Україні більше ніж 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку - це торкнеться громадян з інвалідністю I групи.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні склав 3 778,78 гривні. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривні або на 1,45%.
За її словами, в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують лише категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.
Зокрема, мова йде про пенсіонерів старше 75 років, яким введуть виплати з жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень.
"Рішення про те, що 75-річні люди будуть отримувати по 400 гривень, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня", - розповіла чиновниця.
Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".
Також вона зазначила, що програму соціальної допомоги людям похилого віку у 2022 році хочуть розширити, в тому числі і на пенсіонерів у віці від 70 років і старше.
Так, додала Лазебна, в міністерстві вже підготовлено відповідне рішення.
Відзначимо, що зараз в Україні громадяни старше 80 років отримують надбавки до пенсії в розмірі 500 гривень щомісяця.
Раніше повідомлялося, що в Україні більше ніж 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку - це торкнеться громадян з інвалідністю I групи.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні склав 3 778,78 гривні. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривні або на 1,45%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі