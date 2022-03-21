З 1 листопада українці будуть платити за газ на 35% більше

Нафтогаз підвищив ціну на газ для побутових клієнтів майже на 35% - в листопаді українці платитимуть 6,33 грн за куб.

Компанія Нафтогаз України в листопаді 2020 року встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу. Про це повідомляє пресслужба компанії у вівторок, 27 жовтня.

При цьому в порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Раніше в НАК попередили про подальше зростання ціни на газ. З початком опалювального сезону зріс попит, і, відповідно, ціна на газ. У найближчі місяці тенденція збережеться.

Також Нафтогаз різко підвищив ціни на газ для теплоенерго. У Нафтогазі нагадали, що до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, що підпадають під дію ПСО, і які уклали відповідні договори постачання природного газу.