З 1 листопада здешевшають квитки в 1 класі Інтерсіті+, - повідомив Олександр Перцовський

18:10 29 жовтня Київ, Україна

У конкурентній боротьбі з авіаперевізниками, що дуже подешевшали останнього часу, Укрзалізниця анонсувала здешевлення квитків на поїзди Інтерсіті+ на 15%.

«Запрошуємо пасажирів подорожувати швидкісними поїздами, та тих, хто користувався другим класом, пересісти у перший. Наші поїзди - це більш безпечний та комфортний вид транспорту», — зазначив Олександр Перцовський.

Також він повідомив, що вартість проїзду буде змінюватися не лише залежно від дати, а й дня тижня, у який пасажир здійснює подорож. Зокрема, дешевше користуватися вагоном 1 класу швидкісного поїзда у вівторок, дорожче — у п’ятницю, оскільки діють різні коефіцієнти індексації тарифів. Крім того, при купівлі квитків «туди — назад» діє знижка 10%.

Найбільше пасажири поїздів Інтерсіті+ зможуть заощадити на вартості проїзду у вагонах 1 класу, якщо купуватимуть квитки за 30 діб до дати відправлення поїзда. Діє програма лояльності: «купуй раніше – плати менше».

Загалом в Укрзалізниці впевнені, що після дії 15-відсоткової знижки, вартість проїзду у вагонах 1 класу Інтерсіті+ стане конкурентнішою за авіатранспорт.