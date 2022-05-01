З 1 грудня в Україні збільшився прожитковий мінімум

1 грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2 189 гривень. Від цього підвищення залежать багато виплат українцям. Наприклад, мінімальна пенсія тепер складе 1 769 гривень на місяць. Максимальна пенсія з 1 грудня також збільшиться - до 17 690 гривень.

Також з грудня в Україні змінилася мінімальна заробітна плата, яка відсьогодні складе 6000 гривень на місяць. А ось максимальна допомога з безробіття максимум дорівнюватиме сумі в 9 080 гривень.

Жінки в декреті, які не працюють, отримають 25 відсотків від прожиткового мінімуму, що відтепер становитиме 567 гривень на місяць. Якщо ж українка до народження дитини офіційно працювала, то з виходом в декрет буде отримувати середньомісячний дохід. Дещо змінилася і сума аліментів, яка, в залежності від доходу платника, складе від 960 до 2395 гривень на місяць. Самотні матері, чий дохід не перевищує прожитковий мінімум в Україні, будуть отримувати 1921 гривню на дитину у віці до шести років і 2395 для дітей до їхнього повноліття.

На надбавку в сумі до 218 гривень можуть розраховувати українці, які мають статус «Почесний донор СРСР» і «Почесний донор України».