З 1 грудня "Нафтогаз" може змінити ціни на газ для побутових споживачів

В Україні тарифи на газ можуть змінитися вже з 1 грудня 2021 року, оскільки 30 листопада закінчується термін контракту. У "Нафтогазі" нагадали, що зараз газ за пільговою ціною коштує 7,96 гривні за 1 кубометр.
Однак для стабільної подачі газу необхідно після закінчення терміну контракту протягом 60 днів визначитися з компанією-постачальником газу та укласти з нею новий договір.
Водночас у «Нафтогазі України» звертають увагу на те, що клієнтам постачальників останньої надії компанія не встановлює ціни, оскільки її розрахунок ґрунтується на спеціальній формулі.
"Нафтогаз" у свою чергу пропонує укласти договори з державними установами терміном на рік, тобто до кінця 2022 року за ціною 13 659,63 гривні за 1000 кубометрів. У вартість не включено ПДВ та тариф на послуги транспортування палива.
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