З 1 грудня "Нафтогаз" може змінити ціни на газ для побутових споживачів

08:47 23 листопад Київ, Україна

В Україні тарифи на газ можуть змінитися вже з 1 грудня 2021 року, оскільки 30 листопада закінчується термін контракту. У "Нафтогазі" нагадали, що зараз газ за пільговою ціною коштує 7,96 гривні за 1 кубометр.

Однак для стабільної подачі газу необхідно після закінчення терміну контракту протягом 60 днів визначитися з компанією-постачальником газу та укласти з нею новий договір.

Водночас у «Нафтогазі України» звертають увагу на те, що клієнтам постачальників останньої надії компанія не встановлює ціни, оскільки її розрахунок ґрунтується на спеціальній формулі.

Слід зазначити, що терміни контрактів закінчуються і у споживачів бюджетних установ, установ охорони здоров'я державної власності та установ охорони здоров'я комунальної власності. Наразі пільгова ціна для них становить 16,8 гривні за 1 кубометр від ПОН (постачальників останньої надії).