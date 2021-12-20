З 1 квітня на українців чекають зміни від ПФУ

З 1 квітня в Україні відбудеться низка змін. Крім підвищення тарифів на газ і кінця опалювального сезону, українців чекає підвищення пенсійного віку для жінок і перерахунок пенсій. Про це докладніше читайте нижче.

З 1 квітня 2021 року в Україні збільшиться пенсійний вік для жінок - до 60 років (було 59,6) і посилюються вимоги до страхового стажу. Так, низка українців зможуть вийти на заслужений відпочинок пізніше, ніж планували.





Втім, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно виконати вимогу за стажем. У 2021 році в Україні, відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», зміняться вимоги до страхового стажу, зокрема:

- щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 28 років стажу;

- щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати від 18 до 28 років стажу;

- щоб вийти в 65 років, потрібно мати від 15 до 18 років стажу.

Рішення про поетапне підвищення пенсійного віку прийняли ще в 2011 році. Відтоді щорічно вимоги до віку жінок збільшуються на пів року. В результаті вже 2021 відбудеться останній етап підвищення. Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб. Це передбачено ст. 42 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».