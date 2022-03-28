З 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився більш ніж на чверть

18:03 28 березня Київ, Україна

Згідно з галузевими даними, за тиждень із 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.

Про це пише Bloomberg

За даними видання, середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше.. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйонів барелів на день.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох із її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні. Це поки що не ембарго, але початок правильного процесу.

Зазначимо, лише кілька країн, включаючи США та Велику Британію, запровадили явні заборони на імпорт російської нафти.. Тим не менш, багато покупців країни влаштували добровільний страйк покупців у відповідь на війну.



Великі компанії, такі як Shell Plc та TotalEnergies SE, заявили, що мають намір поступово відмовитися від закупівель нафти та палива в Росії.