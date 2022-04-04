Ринок землі в Україні: чому призупинили роботу

Ринок землі, що стартував в Україні з 1 липня, вже призупинили. Проблему викликала реєстрація нотаріусів країни в Держгеокадастрі. Експерти відзначають, що тисячі фахівців складно підключити до системи одночасно. Уряд обіцяє вирішити питання до кінця тижня.

З 1 липня 2021 набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Це означає, що відтепер українці можуть вільно купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

У Нотаріальній палаті України пояснили, що тимчасове призупинення ринку землі пов'язане з технічними проблемами. Оскільки в країні понад 6,5 тисячі нотаріусів, всіх під'єднати вчасно виявилося неможливим. Обіцяють, що на усунення проблеми знадобиться тиждень. Також з початку відкриття ринку надійшло чимало заявок на оформлення купівлі-продажу.

Стала відома також і вартість послуг нотаріусів, вона складе 1% від вартості угоди.

Відзначимо, що закон про ринок землі забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі - громадянами країни-агресора. Питання про продаж землі особам без українського громадянства буде вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі. До того ж одна фізична особа зможе придбати тільки 100 га землі. Але якщо ж площа придбаної ділянки буде перевищувати зазначені розміри, то вона відразу конфіскується рішенням суду.