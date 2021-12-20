Ринок землі: прогноз цін по регіонах

Експерти кажуть, що відкриття ринку землі не зрівняє вартість по всіх регіонах, а навпаки - створить сектори з більш дешевою і більш дорогою землею. Це пов'язано з можливістю змінити призначення земельної ділянки та кількість конкуренції.
У Держгеокадастрі розповіли, якою може бути прогнозована ціна після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.
Області з найдорожчою землею:
Черкаська $1875-2500 за гектар;
Чернівецька $1850-2470 за гектар;
Харківська $1845-2460 за гектар;
Кіровоградська $1770-2360 за гектар;
Донецька $1725-2300 за гектар.
Області з дешевою землею:
Житомирська $1100-1590 за гектар;
Львівська $1200-1600 за гектар;
Волинська $1215-1620 за гектар;
Рівненська $1220-1630 за гектар;
Чернігівська $1340-1760 за гектар.
Раніше повідомлялося про те, як старший проєктний менеджер по земельній реформі Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин повідомив, що українці мають право отримати безкоштовні гектари землі. У той самий час в Україні не залишилося стільки вільної землі, щоб задовольнити всіх громадян. За його словами, майже всі землі вже перерозподілені.
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