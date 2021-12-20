Ринок землі: прогноз цін по регіонах

Експерти кажуть, що відкриття ринку землі не зрівняє вартість по всіх регіонах, а навпаки - створить сектори з більш дешевою і більш дорогою землею. Це пов'язано з можливістю змінити призначення земельної ділянки та кількість конкуренції.

«Ділянки полів уздовж основних трас, які теоретично можна перевести з сільгосппризначення в іншу категорію і де можна побудувати АЗС, готель або логістичний центр, вже зараз продаються по $10 тисяч за гектар і вище», - кажуть експерти.

У Держгеокадастрі розповіли, якою може бути прогнозована ціна після введення ринку землі з 1 липня 2021 року.

Області з найдорожчою землею:

Черкаська $1875-2500 за гектар;

Чернівецька $1850-2470 за гектар;

Харківська $1845-2460 за гектар;

Кіровоградська $1770-2360 за гектар;

Донецька $1725-2300 за гектар.

Області з дешевою землею:

Житомирська $1100-1590 за гектар;

Львівська $1200-1600 за гектар;

Волинська $1215-1620 за гектар;

Рівненська $1220-1630 за гектар;

Чернігівська $1340-1760 за гектар.

Раніше повідомлялося про те, як старший проєктний менеджер по земельній реформі Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин повідомив, що українці мають право отримати безкоштовні гектари землі. У той самий час в Україні не залишилося стільки вільної землі, щоб задовольнити всіх громадян. За його словами, майже всі землі вже перерозподілені.