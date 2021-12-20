Ринок землі: Львів підписав меморандум із «Прозорро.Продажі»

17:57 13 грудень Київ, Україна

Державне підприємство (ДП) «Прозорро .Продажі» продовжує посилювати співпрацю із представниками органів місцевого самоврядування.





Співпраця із Прозорро. Продажі у частині реалізації активів через е-аукціони принесе містам та територіальним громадам значні результати та сприятиме прозорій роботі з ринком землі. У рамках співпраці експерти держпідприємства ділитимуться знаннями та досвідом щодо особливостей продажу та оренди землі через прозорі аукціони. У понеділок, 13 грудня, директор держпідприємства Олексій Соболєв та перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко підписали меморандум про співпрацю із запуску ринку землі через онлайн-аукціони. Меморандум про співпрацю з ДП «Прозорро.Продажі» також підписали голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький та Червоноградський міський голова Андрій Заловський.Співпраця із Прозорро. Продажі у частині реалізації активів через е-аукціони принесе містам та територіальним громадам значні результати та сприятиме прозорій роботі з ринком землі. У рамках співпраці експерти держпідприємства ділитимуться знаннями та досвідом щодо особливостей продажу та оренди землі через прозорі аукціони.

Львів є лідером серед міст України з доходу, отриманого від торгів через систему Прозоро. Продажі. Місто вже продало майна більш ніж на 900 мільйонів гривень. Станом на 13 грудня 2021 року Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради виставило на продаж дві земельні ділянки загальною площею 17,9 га за стартовою ціною 104,7 мільйона гривень.

Інші територіальні громади області оголосили 69 лотів із стартовою ціною 40,1 мільйона гривень. Вже відбулося 15 аукціонів, які принесли організаторам 8,2 мільйона гривень, що майже вдвічі більше за стартову ціну.



Станом на 13 грудня 2021 р. в системі вже оголошено 1690 аукціонів із продажу та оренди землі загальною вартістю понад 600 мільйонів гривень. Площа земельних ділянок, виставлених на торги, становить майже 9,5 тис. га.



Нагадаємо, 5 жовтня набула чинності урядова постанова (№ 1013), яка запустила ринок оренди та продажу державної та комунальної землі через систему «Прозорро.Продажі». Відповідно до постанови, продаж та оренда державної та комунальної землі відбувається виключно через прозорі аукціони на підвищення ціни. Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» гарантує безпеку торгів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні.