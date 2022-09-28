Ринок землі: що потрібно знати українцям

З 1 липня 2021 року в Україні почне працювати ринок землі. Дозвіл на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення не тільки надасть її власникам нові можливості, але й принесе додаткові ризики. Як не стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі?

Заздалегідь подбайте про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше речове право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це допоможе захистити вашу власність від незаконних операцій на підставі підроблених документів. Перевірте, присвоєно вашій земельній ділянці кадастровий номер. З його допомогою на публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про місцезнаходження і власника ділянки, її цільове призначення.

Якщо кадастровий номер земельної ділянки не присвоєно, необхідно:

звернутися в землевпорядну організацію для виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

отримані документи слід подати на реєстрацію в управління Госгеокадастра через Центр адміністративних послуг;

отримати витяг з державного земельного кадастру із зазначенням кадастрового номера ділянки.

Перед укладенням договору купівлі-продажу земельної ділянки перевірте публічну інформацію про контрагента *. Прочитайте ці в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про наявність судових спорів за участю контрагента, а також відомостями в Єдиному реєстрі боржників. Таким чином ви зможете переконатися в порядності контрагента, істотно знизити можливі ризики.

При бажанні будь-який власник може користуватися послугою моніторингового сервісу SMS-Маяк (коштує 30 грн. В місяць за один об'єкт). Цей сервіс дозволить отримати миттєві повідомлення про зміну статусу будь-яких об'єктів нерухомого майна в Державному реєстрі прав.

При виникненні ситуацій, пов'язаних з проведенням незаконних реєстраційних дій вашого майна, звертайтеся до Офісу протидії рейдерству за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15. Гаряча лінія Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації: (044) 237-09-96.

* Контрагент - фізична або юридична особа, яка виступає однією зі сторін угоди.

Важливо знати

Кадастровий номер - унікальний код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою його ідентифікації. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін.

Без кадастрового номера власник земельної ділянки не зможе її продати, подарувати або провести будь-яку іншу угоду.