Ринок землі. Що ми маємо на сьогодні

16:56 02 серпня Київ, Україна

Якщо проаналізувати динаміку росту ринку землі, то можна сказати, що даний законопроєкт знаходиться в стадії розгойдування.



Перший місяць ринку землі показав, що ажіотажу продажу сільгоспземель немає. Такий висновок зробив голова Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.



За його словами, аналіз також говорить про відсутність істотних змін динаміки ринку в порівнянні з періодом до 1 липня 2021 року.



Так, 1 липня з заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулися 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено - 558.



"Також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня більше ста юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш ніж ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато хто з них - понад тисячу гектарів. З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою", - зазначив Мирошниченко.



Раніше міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко повідомив, що середня ціна за гектар землі сільгосппризначення становить 40 тисяч грн.