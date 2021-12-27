Ринок праці в умовах пандемії - подробиці

Пандемія COVID-19 завдала жахливої шкоди робітникам усього світу. Вона знищила мільйони робочих місць, викликавши падіння зайнятості, яке було в 14 разів більше, ніж після фінансової кризи десятирічної давності. Однак ринку праці прогнозують світле майбутнє після пандемії.

У багатьох країнах безробіття зросло до рівня, який в останній раз спостерігався в 1930-х роках. Пандемія також посилила соціальну нерівність. Про це пише видання The Economist.

«Основні» співробітники повинні були продовжувати подорожувати на свої робочі місця і назад. Зараз багато хто побоюється, що постпандемічний ринок праці буде характеризуватися стійко високою нерівністю і безробіттям, а робота буде передана на аутсорсинг за кордон або просто передана роботам.

Однак є і позитивні прогнози. Ринок праці ще до COVID-19 був далеко не ідеальним, але він був кращим, ніж стверджували критики. Цікаво, що коронавірус допомагає трансформувати ринок праці швидше і показує ті аспекти, які потребують удосконалення. Ключове питання полягає в тому, чи зможуть після пандемії ринки праці відновити позитивні тенденції. Фахівці переконані, що коронавірус у підсумку поліпшить ситуацію, прискоривши зміни, які почалися ще до епідемії.

Світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також в різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижче докризових показників.