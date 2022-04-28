Ринок праці: професії, які мають найбільший попит серед роботодавців

Найбільший попит на співробітників зафіксований в сфері роздрібної торгівлі, а також транспорту і логістики.
Про це йдеться в спільному дослідженні "OLX Робота" і Factum Group Ukraine.
За даними OLX, в сфері транспорту і логістики в цьому році шукали 35 тис. працівників - це на 3 тис. більше, ніж в минулому році. Середня зарплата - 15,5 тис. грн, що на 500 грн більше, ніж у 2020 році.
Відзначається, що в Київській області вже за перше півріччя цього року з'явилася гостра потреба у фахівцях в сферах виробництва, сільського господарства і домашнього персоналу.
Фахівці відзначають, що, незважаючи на стрімку цифровізацію і автоматизацію, в найближчі роки сильно актуалізуються робітничі професії.
Найбільш високооплачувані робочі професії в 2021 році:
- фасадник (30 тис. грн);
- пакувальник (28 тис. грн);
- муляр (27,5 тис. грн);
- сортувальник (26 тис. грн);
- штукатур (25 тис. грн)
Студентам без досвіду готові платити в середньому 11,2 тис. грн на місяць і пропонують 9000 вакансій. Конкуренція досить висока - по 13 кандидатів на одну позицію.
Також експерт рекомендує сьогоднішнім абітурієнтам вже звернути увагу на напрямки, які будуть мати попит, в 5-річній перспективі: торгівля та логістика, харчова промисловість, сільське господарство, промисловість (зокрема, металургія) і сфера догляду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі