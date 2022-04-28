Ринок праці: професії, які мають найбільший попит серед роботодавців

15:13 29 липня Київ, Україна

Найбільший попит на співробітників зафіксований в сфері роздрібної торгівлі, а також транспорту і логістики.



Про це йдеться в спільному дослідженні "OLX Робота" і Factum Group Ukraine.

"На сьогодні найбільший попит на працівників у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. За перше півріччя 2021 року на OLX Робота роботодавці шукали понад 46 тис. працівників. В середньому в цій сфері пропонують зарплату 10 тис. грн. Самих же вакансій стало на 8,2 тис. більше в порівнянні з 2020 роком. Активно шукають фахівців в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях - саме тут було розміщено більше ніж 50% всіх вакансій зі сфери", - сказано в повідомленні.

За даними OLX, в сфері транспорту і логістики в цьому році шукали 35 тис. працівників - це на 3 тис. більше, ніж в минулому році. Середня зарплата - 15,5 тис. грн, що на 500 грн більше, ніж у 2020 році.



Відзначається, що в Київській області вже за перше півріччя цього року з'явилася гостра потреба у фахівцях в сферах виробництва, сільського господарства і домашнього персоналу.



Фахівці відзначають, що, незважаючи на стрімку цифровізацію і автоматизацію, в найближчі роки сильно актуалізуються робітничі професії.



Найбільш високооплачувані робочі професії в 2021 році:

фасадник (30 тис. грн);

пакувальник (28 тис. грн);

муляр (27,5 тис. грн);

сортувальник (26 тис. грн);

штукатур (25 тис. грн)

Студентам без досвіду готові платити в середньому 11,2 тис. грн на місяць і пропонують 9000 вакансій. Конкуренція досить висока - по 13 кандидатів на одну позицію.

"Через високу конкуренцію абітурієнтам варто вже задуматися про свою спеціалізацію для майбутньої роботи. Адже за попередніми опитуваннями OLX Робота, 78% молоді не працюють за отриманою професією, а освоюють нову спеціальність. Згідно з нашою аналітикою, кількість вакансій робочих фахівців збільшилася майже на 14% в порівнянні з минулим роком. А з розвитком підприємств потреба в таких фахівцях буде і далі зростати", - розповіла керівник напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна.

Також експерт рекомендує сьогоднішнім абітурієнтам вже звернути увагу на напрямки, які будуть мати попит, в 5-річній перспективі: торгівля та логістика, харчова промисловість, сільське господарство, промисловість (зокрема, металургія) і сфера догляду.