Ринок праці: як змінюється ринок в країнах Євросоюзу

Після проведення великої аналітичної роботи експерти британської компанії Oxford Economics стверджують, що на європейському ринку праці намічається підйом. Відомо також, що в єврозону праці входять 19 з 27 країн Євросоюзу.

В першу чергу експерти розповіли про те, що рівень безробіття стабілізувався, при цьому в порівнянні з минулим, кризовим через коронавірус 2020 роком, він зріс лише на 1%. Такі показники вселяють впевненість в завтрашньому дні. Також відзначено, що ринок праці продемонстрував високий ступінь стійкості щодо різних кризових подій.

Яким буде ринок праці в майбутньому? Своїми думками і припущеннями поділилися футурологи - фахівці, які вміють прогнозувати ситуацію в розвитку. На думку футуролога, відбуватиметься перехід від зростання і підвищення ефективності бізнесу до стійкості і гнучкості. Необхідний буде перезапуск компаній і бізнес-моделей, для визначення ефективності використання аутсорсингу, впровадження автоматизації, роботизації.

Ринок праці також проживає трансформацію - це обумовлено пандемією коронавірусу в 2020-2021 роках.