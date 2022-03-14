Ринок праці - зміни в формі оплати

Згідно з прогнозами економічних експертів, Україну очікують серйозні зміни на ринку праці. Роботодавці мають намір ввести в бізнес бонусну оплату праці, яка буде залежати від наполегливості і таланту працівника, а також від виконання конкретного результату. При цьому також планується скорочувати оклади своїм працівникам до мінімуму.

На думку експертів, потенціал українських роботодавців у зв'язку з пандемією коронавірусу невеликий. Однак зі зміною оплати праці в бік відрядного виробітку з'являться професії, де можна буде непогано заробити. Це традиційно IT-галузь, а також автоматизація праці працівників сільського господарства. Добре оплачуваними є всі шанси стати у генетиків, біогенетиків і фармацевтів, адже в Україні розгорнуться роботи зі створення вакцини проти коронавірусу.

Однак економісти впевнені, що роботодавці будуть скорочувати оклад у всіх галузях і збільшувати відсоток від вироблення. Стоїть велика задача - переконати українців, що це їм вигідно теж, що заробити вони зможуть при такій системі більше, ніж раніше. І для цього не потрібно буде працювати цілодобово.

На думку експертів, якщо в цьому українців переконати не вдасться, то збільшиться відтік робочих рук за кордон.

Нагадаємо, в нашій країні почалося стрімке зменшення заробітної плати, якою роботодавці оплачують працю своїх працівників.