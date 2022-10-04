Ринок сирної продукції страждає

Ринок сиру в Україні залишається проблемним - імпорт не зменшується, внутрішні продажі вже не ростуть. Проте, в минулому місяці сировари навіть спробували відчутно наростити виробництво, випустили 10,5 тис т сичужних і напівтвердих сирних продуктів. Це на 9% більше в порівнянні з попереднім місяцем. Зростання відбулося за рахунок справжніх сирів: + 17%, до 7 тис. т. Сирних продуктів зварили лише близько 2,3 тис. т.

«Правда, старання більшості виробників виявилися марними. Багато товару осіло непроданими на складах. Це означає, що на полицях магазинів з'явиться ще більше акційного сиру. Якщо в кінці весни виробники давали знижки в основному до 12%, то зараз багато практикують розпродажі з 15% дисконтом », - відзначають фахівці.

У липні прогнозується помітне зменшення виробництва як сиру, так і сирних продуктів.