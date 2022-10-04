Ринок сирної продукції страждає

Ринок сиру в Україні залишається проблемним - імпорт не зменшується, внутрішні продажі вже не ростуть. Проте, в минулому місяці сировари навіть спробували відчутно наростити виробництво, випустили 10,5 тис т сичужних і напівтвердих сирних продуктів. Це на 9% більше в порівнянні з попереднім місяцем. Зростання відбулося за рахунок справжніх сирів: + 17%, до 7 тис. т. Сирних продуктів зварили лише близько 2,3 тис. т.
У липні прогнозується помітне зменшення виробництва як сиру, так і сирних продуктів.
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