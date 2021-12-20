Ринок ОВДП хочуть розвинути для інвестування українцями

13:19 10 липень Київ, Україна

Мінфін продовжує працювати над побудовою конкурентного і прозорого внутрішнього ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП). Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив в інтерв'ю. «Коронакрізіс довів, що Україна має достатньо внутрішніх ресурсів, які потрібно максимально ефективно використовувати. Існує інтерес до ОВДП з боку державних і приватних банків. Завдяки цьому ми буквально за місяць знизили прибутковість ОВДП з 12 до 7,5-8%. При цьому зберігся попит, достатній для фінансування бюджету », - зазначив міністр.

Міністр зазначив, що фізичні особи мають можливість купувати ОВДП через банки. На його думку, питання довіри є ключовим щодо активного залучення людей до довгострокових фінансових інструментів. «Безумовно, це питання часу. Люди побачать певний сенс і інтерес такого інвестування. Думаю, в майбутньому ми зможемо активно залучати гроші громадян в держоблігації. Це буде вигідно і громадянам, і державі », - підкреслив міністр.

Він зазначив, що, з огляду на рівень доходів громадян, цей інструмент поки доступний для вузького кола інвесторів. Але Україна прагне зростати як країна і хоче, щоб доходи її громадян росли. Тому, каже міністр, треба мислити стратегічно. Українські банки вже запускають онлайн рішення, які спрощують інвестування для фізичних осіб.