Ринок нелегальних сигарет в Україні продовжує зростати

Нелегальний ринок тютюнових виробів продовжує завдавати серйозної шкоди державному бюджету України. Підпільні реалізатори не платять податки і як результат - підвищення цін на тютюн не дасть ніякого результату.

Частка ринку нелегальних сигарет в Україні в серпні 2020 зросла до 6,9% в порівнянні з 6,6% в 2019 році, повідомив генеральний директор тютюнової компанії "JTI Україна" Пол Холлоуей з посиланням на дослідження TNS Kantar.

"Це означає, що за вісім місяців цього року держбюджет недоотримав 4,5 млрд грн", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Згідно з даними Kantar, за весь минулий рік частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні склала 6,6%, або 3,5 млрд сигарет. В результаті держбюджет недоотримав 4,7 млрд грн. Водночас в липні 2020 Kantar оцінював обсяг нелегального ринку сигарет в Україні в 5%.

Як пояснив Холлоуей, при цьому споживачі витрачають близько 25% свого доходу на сигарети. Таким чином, зростання цін на сигарети призведе до зростання незаконного обігу сигарет.

Гендиректор "JTI Україна" підкреслив, що легальний бізнес втрачає частку на ринку на користь нелегальних виробників і контрабандистів. Причому 75-80% вартості легальних сигарет складають податки, які виробники нелегальних сигарет не платять.

Для боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів компанія запустила ресурс "Ні контрабанді!", повідомив він.

Водночас в. о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Солодченко повідомив, що за підсумками дев'яти місяців 2020 його відомство вилучило підакцизні товари на суму 2,034 млрд грн, з них близько 36% в грошовому еквіваленті - тютюнові вироби.

За вказаний період податкова міліція вилучила з незаконного обігу 11,5 млн пачок тютюнових виробів та 164 тонни тютюну на суму 730,4 млн грн. У грошовому еквіваленті це майже вдвічі більше в порівнянні з показниками за аналогічний період минулого року.