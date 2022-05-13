Ринок нафти відзначає зростання цін

Аналітики та інвестори позитивно оцінюють стан нафтового світового ринку. Так, згідно з останньою інформацією, вартість марки Brent піднялася до 51 долара. Слідом за нею почали підніматися і розцінки на інші нафтові марки.

Станом на 6.50 EET ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,18%, до 50,34 долара за барель, січневих ф'ючерсів на WTI - на 0,32%, до 49,93 долара за барель.

Ціни на нафту продовжують рости вже четверту торговельну сесію поспіль, в четвер вартість марки Brent досягла 51 долара за барель. Відмітка стала максимальною з 5 березня. У березні стався обвал котирувань на сировину після того, як 6 березня країни ОПЕК+ не змогли домовитися ні про зміну параметрів угоди про скорочення видобутку нафти, ні про її продовження.

Останнім часом ключовими новинами, які чинили вплив на вартість нафти, ставала інформація з області розробки вакцини від коронавірусу. Йде поступовий процес схвалення розробок деяких компаній, країни починають вакцинацію. Великобританія вже почала вакцинацію населення, процес може початися в США на цих вихідних. Також Канада схвалила вакцину від компаній Pfizer і BioNTech.

Новини про вакцину переважають над негативними факторами на нафтовому ринку. Аналітики відзначають, що дані про несподіване зростання запасів нафти в США відразу на 15,2 мільйона барелів не зробили сильного впливу на котирування сировини, і в четвер вже спостерігалося активне зростання.