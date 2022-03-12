Ринок нерухомості зростає - аналіз експертів

Згідно зі звітом Державної служби статистики, ринок нерухомості в Україні починає своє відродження. Такий висновок можна зробити за станом ринку в столиці і великих містах країни.

За даними, отриманим зі звіту Держстату, з початку 2020 року середня вартість 1 кв.м в новобудовах Києва зросла більш ніж на 16% (до 31,4 тис. грн з 27 тис. грн). Це невисокий показник з урахуванням девальвації гривні на майже 20% - з 23,6 до 28,4 UAH за USD. Таким чином, ціни в доларах навіть дещо знизилися. При цьому середня вартість «квадрата» в найближчі місяці буде зростати.

На цінову динаміку в нерухомості вплинуть не тільки стрибки валютного курсу, але також будівельні витрати. У поточному році, за 1 півріччя, вартість будпослуг піднялася на 4,2%, будматеріалів - до 7%, а в окремих випадках - до 12%. Зросли і логістика, і техніка. Літній період зменшення попиту був обтяжений ще й карантином - і попит просів, зупинилися продажі в багатьох ЖК.

Однак, уже в вересні почалося відновлення ситуації.

Фахівці пов'язують повернення інтересу до нового житла з поверненням з-за кордону трудових мігрантів і їхнім активним інвестуванням накопичень в об'єкти нерухомості. До цієї категорії підтягнулися люди з «відкладеним попитом», які планували придбання житла, але відмовилися від своїх планів на період карантину.