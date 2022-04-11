Ринок нерухомості: як виросла оренда житла в Києві

Центр економічних стратегій зібрав дані про оренду квартир в столиці України. Ринок нерухомості зростає не тільки в сфері купівлі квартир і приміщень, а й у випадку їхньої оренди. У липні 2021 року експерти відзначили зростання цін на 20%, в порівнянні з цим же періодом 2020 року.

Актуальні ціни по столиці:

оренда 1-кімнатної квартири подорожчала до 11 843 грн на місяць;

2-кімнатної - до 19 971 грн;

3-кімнатної - до 37 241 грн.

Отже, за рік сильно подорожчала оренда трикімнатних квартир (+27%). Тепер оренда трьох однокімнатних в середньому обходиться дешевше, ніж однієї трикімнатної.

Експерти нагадують про низьку базу порівняння: навесні і влітку минулого року по ринку оренди сильно вдарив локдаун. Багато орендарів втратили роботу в столиці і були змушені повернутися в рідні міста, тому й попит на квартири сильно впав. Тепер ринок відновився і навіть надолужує згаяне.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%.