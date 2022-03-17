Ринок нерухомості: де вигідно винаймати житло

Експерти ринку нерухомості склали рейтинг оренди житла в різних містах України. При цьому основним критерієм стала заробітна плата в місті.

Найдорожча оренда житла - традиційно в столиці, при цьому найдешевше винаймати квартиру в Кропивницькому.

У вересні найвища вартість оренди однокімнатної квартири виявилася в столиці - 13,42 тис. грн на місяць. Друге місце займає Одеса з 10,22 тис. грн/місяць. Замикає трійку за дорожнечею найму житла Дніпро - 10,02 тис. грн. Найдешевше винайняти квартиру можна в Кропивницькому - там середня вартість оренди становить 4,09 тис. грн.

Вигідніше співвідношення вартості найму житла до зарплати в Кропивницькому. Там сім'я з 2-х осіб, які працюють із середньостатистичною зарплатою, витратить на оренду 27,5 відсотків свого місячного доходу.

При цьому за рівнем зарплати місто займає 14 рядок рейтингу. Також одними з найдоступніших виявилися Житомир і Миколаїв - 35,5% і 35,7% відповідно. А ось жителі Одеси, навпаки, змушені витрачати на оренду житла 64% свого доходу. Слідом йде Дніпро, де наймання квартири дорівнює 59,7% доходу сім'ї. Кияни ж віддають за оренду однокімнатної квартири 53,4% від загального доходу в місяць.