Ринок нерухомості: ціни на житло ростуть

10:45 19 серпень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики за перший квартал 2020 року в Україні відзначено зростання цін на ринку нерухомості. На первинному ринку зростання прирівнюється до 7%, на вторинному - майже до 10%

Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2020 року зросли на 7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку - на 9,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в першому кварталі спостерігається на трикімнатні квартири (на 9,2%), тоді як однокімнатні подорожчали на 6,7%, а двокімнатні - на 6,4%

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 13,4%), двокімнатні подорожчали на 9,7%, трикімнатні - на 6,7%.

У той же час, за інформацією Держстату, в першому кварталі зростання цін на житло сповільнилося на первинному ринку і прискорився на вторинному. Зокрема, на «первинці» ціни на житло виросли на 1,4% в порівнянні з четвертим кварталом 2019 роки (на 1,7% на однокімнатні квартири, на 0,4% - на двокімнатні, на 3,1% - на трикімнатні ). При цьому в четвертому кварталі 2019 року до третього зростання прискорилося на 3,1%.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, ціни на первинному ринку житла в Україні в 2019 році зросли на 6,6% в порівнянні з 2018 роком, на вторинному - на 11,1%



