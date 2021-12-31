Ринок нерухомості: ціни на житло ростуть

Згідно з даними Державної служби статистики за перший квартал 2020 року в Україні відзначено зростання цін на ринку нерухомості. На первинному ринку зростання прирівнюється до 7%, на вторинному - майже до 10%
Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2020 року зросли на 7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку - на 9,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в першому кварталі спостерігається на трикімнатні квартири (на 9,2%), тоді як однокімнатні подорожчали на 6,7%, а двокімнатні - на 6,4%
На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 13,4%), двокімнатні подорожчали на 9,7%, трикімнатні - на 6,7%.
Як повідомлялося з посиланням на Держстат, ціни на первинному ринку житла в Україні в 2019 році зросли на 6,6% в порівнянні з 2018 роком, на вторинному - на 11,1%
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