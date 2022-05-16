Ринок нерухомості - податки в Україні

Ринок нерухомості щороку переживає невеликі зміни. Особливо це стосується оподаткування при продажу та купівлі будинку або квартири. Наші журналісти розбиралися в обсягах виплат в майбутньому 2021 році для всіх, хто хоче стати продавцем або покупцем.
У 2018 році загальний обсяг нотаріальних угод з нерухомістю склав понад 270 тис. укладених договорів. У порівнянні з 2017 роком, динаміка збільшилася на 8,4%. Наступні 2019 і 2020 роки не стали винятком. Навіть незважаючи на волатильність гривні і падіння темпів здачі житла, ринок додав ще 6%. Законодавці бачать величезне і невичерпне зростання для встановлення стабільної податкової бази.
Чинна редакція Податкового кодексу України (Закон 2755-VI) встановлює наступні режими оподаткування: Щорічний податок - власник повинен платити за утримання нерухомості; Податок на продаж і покупку нерухомості - набуває чинності з моменту укладення нотаріальної угоди і реєстрації в реєстрі нерухомого майна.
По першому пункту, власник платить за т.зв. володіння квадратними метрами. Податковий кодекс ввів нульову ставку на нерухомість, за умови, якщо власник володіє:
- Квартирою загальною площею менше 60 кв. метрів;
- Житловим будинком загальною площею понад 120 кв. метрів;
- Сумарне володіння різними типами нерухомості - більше 180 кв. метрів.
Якщо норматив перевищує вказані значення - платник податків оплачує кожен «зайвий» квадратний метр. Другий встановлений державою режим - сплата податку при реалізації угоди. Встановлена оподатковувана база складається з:
- Держ. мита в розмірі 1% від вартості об'єкта нерухомості;
- Податку на дохід фізичної особи в розмірі 5% (нерезидент сплачує підвищену ставку податку на дохід - 18%);
- Військового збору в розмірі 1,5% від вартості угоди.
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