Ринок нерухомості - податки в Україні

Ринок нерухомості щороку переживає невеликі зміни. Особливо це стосується оподаткування при продажу та купівлі будинку або квартири. Наші журналісти розбиралися в обсягах виплат в майбутньому 2021 році для всіх, хто хоче стати продавцем або покупцем.

У 2018 році загальний обсяг нотаріальних угод з нерухомістю склав понад 270 тис. укладених договорів. У порівнянні з 2017 роком, динаміка збільшилася на 8,4%. Наступні 2019 і 2020 роки не стали винятком. Навіть незважаючи на волатильність гривні і падіння темпів здачі житла, ринок додав ще 6%. Законодавці бачать величезне і невичерпне зростання для встановлення стабільної податкової бази.

Чинна редакція Податкового кодексу України (Закон 2755-VI) встановлює наступні режими оподаткування: Щорічний податок - власник повинен платити за утримання нерухомості; Податок на продаж і покупку нерухомості - набуває чинності з моменту укладення нотаріальної угоди і реєстрації в реєстрі нерухомого майна.

По першому пункту, власник платить за т.зв. володіння квадратними метрами. Податковий кодекс ввів нульову ставку на нерухомість, за умови, якщо власник володіє:

Квартирою загальною площею менше 60 кв. метрів;

Житловим будинком загальною площею понад 120 кв. метрів;

Сумарне володіння різними типами нерухомості - більше 180 кв. метрів.

Якщо норматив перевищує вказані значення - платник податків оплачує кожен «зайвий» квадратний метр. Другий встановлений державою режим - сплата податку при реалізації угоди. Встановлена оподатковувана база складається з: