Ринок газу = втрата субсидій. Що чекати українцям?

13:27 14 вересень Київ, Україна

Прес-служба Міністерства соціальної політики України заявила про можливу втрату українцями пільгових субсидій. Це може статися, якщо громадянин вирішить змінити постачальника газу без усіх необхідних документів.

Зокрема, у відомстві говорять про те, що субсидій можуть позбутися ті українці, які при зміні постачальника газу оперативно не повідомили про це відповідну службу соціального захисту. При цьому раніше говорилося, що цією проблемою має потурбуватися сам постачальник, адже спрощена процедура зміни компанії-оператора, передбачає те, що саме він бере на себе всі відповідні зобов'язання.

Однак на практиці все виявилося зовсім інакше, і міністерство рекомендує українцям в найкоротші терміни повідомити про зміну компанії в органи соцзахисту. У зворотному випадку, вони не отримають субсидії.

Раніше в міністерстві також розповіли про пільги, які покладені багатодітним матерям в Україні. Так, мати з п'ятьма дітьми може вийти на пенсію вже в п'ятдесят років, на відміну від інших жінок. Особливості нарахування пенсії для вищеназваних категорій жінок в тому, що в розрахунок беруться певні чинники. Наприклад, враховується стаж по догляду за дитиною, оскільки держава платить за цей період внески в ПФ (Пенсійний фонд).