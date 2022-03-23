Ринок електронної комерції в Україні розвивається - реальні цифри

Проведене дослідження Soul Partners показало рівень розвитку ринку е-комерції в Україні. Згідно з дослідженням, він виріс на 41% за 2020 рік. Показник ринку електронної комерції в країні в 2020 році досяг показника в 4 млрд доларів. Експерти прогнозують зростання ринку в період 2021-2026 рр.

Як повідомляється в матеріалі, частка е-комерції в ВВП України становить 2,6%. У той самий час в Україні низький рівень витрат на е-комерцію на рік в порівнянні з іншими країнами - близько $104, що пояснюється низькою купівельною спроможністю населення.

Найбільш розвиненими секторами е-комерції в Україні є електроніка та одяг, проте з кожним роком частка електроніки скорочується через зростання інших категорій, відзначається в дослідженні.

Так, обсяг електронної торгівлі одягом за підсумками 2020 року склав $291 млн, частка онлайн-продажів в структурі роздрібної торгівлі одягом склала 6,8%. Згідно з прогнозом, цей показник досягне 10% до 2023 року. Найбільш відвідуваними онлайн-магазинами одягу в 2020 році стали Shafa (105,1 млн візитів), Klubok (35,1 млн) і Kloomba (34,9%).

За даними дослідження, відносно новою категорією зі значним потенціалом зростання на українському ринку е-комерції стали продукти, куди також входять послуги з доставки готової їжі. Так, обсяг електронної торгівлі продуктів в минулому році склав $150 млн грн.

Обсяг е-комерції меблів в Україні в минулому році склав $69 млн і отримав 9,2% в структурі роздрібної торгівлі. Згідно з прогнозом, ця категорія торгівлі виросте в 1,7 раза в наступні три роки. Найбільш відвідуваними онлайн-магазинами в минулому році стали Jysk (18,2 млн), Taburetka (8,6 млн) і MebelOk (6,7 млн).

Більшість покупок в інтернеті українці роблять на маркетплейсах (63%), решту - в спеціалізованих онлайн-магазинах. Найбільшими маркетплейсами в Україні є Rozetka, Prom, Allo, Bigl і Epicentr.