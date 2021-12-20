Ринок електроенергії: «Харківобленерго» оштрафували

Пресслужба Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила про те, що відомство виписало штраф. «Харківобленерго» отримало штрафні санкції від регулятора за завищення цін.

У відомстві зазначають, що це є прямим порушенням ліцензійних умов діяльності з розподілу електроенергії, а також порушенням вимог комерційного обліку електричної енергії.

У зв'язку з цим НКРЕКП оштрафувало компанію на максимально можливу суму розміром в 1,7 млн грн.