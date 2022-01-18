Ринок демонструє дефіцит елеваторних потужностей – експерт

16:17 17 січень Київ, Україна

Елеваторний ринок показує певний недолік потужностей та нерівномірність їхнього розподілу по регіонах. Це спонукає аграріїв до будівництва власних елеваторів та сховищ.



Про це розповів член правління Асоціації елеваторів України, експерт елеваторного ринку Ярослав Штика.



За його словами, на сьогодні у системі ДП «Держреєстри України» сертифіковано майже 1 тис. підприємств, що зберігають зерно. Крім того, існує велика кількість приватних елеваторів та зерносховищ, які функціонують, але враховуються лише на комерційних інтернет-ресурсах. Також відбувається активне будівництво або реконструкція елеваторів та зерносховищ.

«Ринок сам демонструє певний дефіцит потужностей і можливості для нарощування обсягів ще існують. Розподіл елеваторних потужностей по регіонах досі нерівномірний. Є райони з надмірними потужностями, в яких елеватори функціонують частково або зупинені та виставлені на продаж», – зауважив Ярослав Штика.

Він уточнив, що найбільша кількість зупинених або частково зупинених елеваторів у Полтавській, Київській, Хмельницькій областях.