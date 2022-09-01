Низка європейських країн заповнили газосховища на 80%

15:31 25 серпня Київ, Україна

Німеччина, Франція та Італія заповнили газові сховища трохи більше, ніж на 80%, лідером стала Франція, її сховища заповнені на 88%.

Про це розповіла голова французького комітету з регулювання енергетики (CRE) Емманюель Варгон.



За словами Варгон, Франція планує заповнити сховища на 100% до початку зими. Цю мету вона вважає реалістичною.



Німецькі газосховища заповнені на 80,14%, повідомляється у щоденній доповіді Федерального мережевого агентства ФРН. Найбільше в Німеччині підземне газове сховище "Реден", яке раніше через дочірні компанії належало "Газпрому", на цей момент заповнено на 61,16%. У квітні в ньому газу було менш як на 1% обсягу.



При цьому, попередили в Берліні, через плани росії призупинити прокачування газу Північним потоком на три дні процес поповнення запасів може сповільнитися.



Італійські газосховища вже заповнені на 80% і до жовтня наповняться на 90%, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.



За його словами, Італія скоротила залежність від російського газу вдвічі з 40% минулого року завдяки пошуку нових джерел постачання в Алжирі та Азербайджані. Країна може стати повністю незалежною від постачання з рф до 2024 року, якщо вона зможе побудувати два нові регазифікаційні термінали, сказав Драгі, який обіймає посаду прем'єр-міністра до парламентських виборів, призначених на 25 вересня.



Джерела Bloomberg, близькі до кремля, стверджують, що президент росії володимир путін має намір морити Європу газовим голодом аж до скасування санкцій і дав доручення «Газпрому» прорахувати відключення поставок у 2023 році.



У першій половині серпня експорт «Газпрому» в далеке зарубіжжя впав на 60% рік до року і становив лише 3,2 млрд кубометрів, а постачання до Європи зменшилися до рівнів початку 1980-х років.