Низка європейських країн домовилися про проєкт водневого коридору

Газооператори шести держав-членів ЄС: Литва, Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща та Німеччина підписали угоду про співпрацю з розвитку водневої інфраструктури, йдеться у повідомленні литовської компанії Amber Grid.
Проєкт отримав назву Північнобалтійський водневий коридор. Крім Amber Grid, учасниками угоди стали Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).
Повідомляється, що коридором зможе транспортуватися "зелений" водень, вироблений в районі Балтійського моря, для постачання споживачів вздовж усього коридору, а також у Центральній Європі. У міру подальшого розвитку водневої інфраструктури довкола Балтійського моря, як зазначають у компанії, може бути створений потужний ринок водню.
Передбачається, що проєкт дозволить зміцнити енергетичну безпеку регіону, знизити залежність від викопної енергії, що імпортується, і відіграти помітну роль у зниженні вуглецевого сліду домогосподарств і енергоємних галузей промисловості вздовж коридору.
Проєкт отримав назву Північнобалтійський водневий коридор. Крім Amber Grid, учасниками угоди стали Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).
Повідомляється, що коридором зможе транспортуватися "зелений" водень, вироблений в районі Балтійського моря, для постачання споживачів вздовж усього коридору, а також у Центральній Європі. У міру подальшого розвитку водневої інфраструктури довкола Балтійського моря, як зазначають у компанії, може бути створений потужний ринок водню.
Передбачається, що проєкт дозволить зміцнити енергетичну безпеку регіону, знизити залежність від викопної енергії, що імпортується, і відіграти помітну роль у зниженні вуглецевого сліду домогосподарств і енергоємних галузей промисловості вздовж коридору.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі