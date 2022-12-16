Низка європейських країн домовилися про проєкт водневого коридору

17:53 16 грудня Київ, Україна

Газооператори шести держав-членів ЄС: Литва, Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща та Німеччина підписали угоду про співпрацю з розвитку водневої інфраструктури, йдеться у повідомленні литовської компанії Amber Grid.

Проєкт отримав назву Північнобалтійський водневий коридор. Крім Amber Grid, учасниками угоди стали Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).

Повідомляється, що коридором зможе транспортуватися "зелений" водень, вироблений в районі Балтійського моря, для постачання споживачів вздовж усього коридору, а також у Центральній Європі. У міру подальшого розвитку водневої інфраструктури довкола Балтійського моря, як зазначають у компанії, може бути створений потужний ринок водню.

Передбачається, що проєкт дозволить зміцнити енергетичну безпеку регіону, знизити залежність від викопної енергії, що імпортується, і відіграти помітну роль у зниженні вуглецевого сліду домогосподарств і енергоємних галузей промисловості вздовж коридору.
"Протягом кількох років ми працювали над аналізом можливостей водню як заміну природного газу, транспортування енергії, змішування, безпечної передачі та ринкового попиту на виробництво, споживання, імпорт або експорт водню. Спільна увага операторів шести країн до реалізації водневого коридору північнобалтійських країн та планування подальшої роботи демонструє єдиний підхід до важливості перетворення енергії та необхідності здійснити його якнайшвидше", - сказав генеральний директор Amber Grid Нямунас Бікнюс.