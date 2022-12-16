Низка європейських країн домовилися про проєкт водневого коридору

"Протягом кількох років ми працювали над аналізом можливостей водню як заміну природного газу, транспортування енергії, змішування, безпечної передачі та ринкового попиту на виробництво, споживання, імпорт або експорт водню. Спільна увага операторів шести країн до реалізації водневого коридору північнобалтійських країн та планування подальшої роботи демонструє єдиний підхід до важливості перетворення енергії та необхідності здійснити його якнайшвидше", - сказав генеральний директор Amber Grid Нямунас Бікнюс.