Румунія затвердила нові умови імпорту українського зерна

Влада Румунії затвердила постанову, яка регламентує імпорт чотирьох сільгоспкультур з України та спрямована на захист румунських фермерів.

"Уряд ухвалив надзвичайну постанову, яка захищає румунських фермерів від імпорту зерна з України. На основі механізму, погодженого з Україною, ми встановлюємо процедуру, згідно з якою ми дозволяємо імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої лише на підставі маркетингової угоди, виданої Міністерством сільського господарства та сільського розвитку", - сказав Барбу.

За його словами, імпорт українського зерна буде можливим лише для румунських фермерів і переробників, які документально підтвердили, що воно необхідне для поповнення запасів. Крім того, переробляти або використовувати як корм можна тільки зерно, що відповідає стандартам якості, підтвердженим сертифікатами ANSVSA на підставі отриманих та проаналізованих зразків.



Флорін Барбу також пояснив, як працюватиме механізм імпорту, згідно з яким румунські фермери та переробники, які бажають поповнити свої запаси, представляють документи, що підтверджують необхідність імпорту. Комісія з аналізу заявок перевіряє документи та приймає рішення, дозволяти імпорт чи ні. ANSVSA видає сертифікат відповідності імпортованої продукції на підставі аналізу зразка продукції, наданого імпортеру. Мінсільгосп Молдови видає фермеру або переробнику угоду на постачання на ринок необхідної йому кількості. Перед надходженням на переробку чи подачу товар перевіряє ANSVSA для повторної перевірки відповідності якості.