Керівники-боржники не зможуть покинути Україну - Кабмін

Керівники підприємств-боржників не будуть допущені до виїзду з України. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України. Рішення буде виноситися в судовому порядку. Обмеження знімуть тільки в тому випадку, коли підприємство погасить борг перед державою і всіма соціальними фондами.

Відповідна норма міститься в поправках до Податкового кодексу, які були затверджені Кабінетом Міністрів вчора, 12 травня, на позачерговому засіданні.

За даними Державної податкової служби України, станом на 20 квітня податковий борг мали 486027 підприємств і фізичних осіб-підприємців. Перевірити наявність підприємства в переліку боржників можна на сайті Державної податкової служби. Там же зазначені ПІБ керівника підприємства і сума його боргів.

Нагадаємо, що 10 грудня набув чинності закон № 1072-ІХ, яким передбачено списання податкового боргу платників податків, якщо його загальна сума не перевищує 3060 грн і він не погашений станом на 01.11.2020. Крім того, передбачена відстрочка до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб (в тому числі самозайнятих), яка не перевищує 6800 грн.