РРО тепер обов'язкові майже для всіх ФОПів. Кому можна працювати без них

14:39 03 січень Київ, Україна





Тепер касові апарати (реєстратори розрахункових операцій,



РРО є обов'язковим для готівкових розрахунків та банківською карткою, в тому числі через системи LiqPay, Portmone, iPay, Приват24, Monobank, Ощад 24/7. Якщо покупець платить через банківський переказ на розрахунковий рахунок (тобто без еквайрингу), через касу банку чи термінал, потреби у касовому апараті немає.



Також до РРО не вносяться неторговельні операції з готівкою або картками – наприклад, виплата зарплати.



Вимога про касові апарати взагалі не стосується ФОП 1-ї групи: підприємці цієї категорії – виключно фізичні особи, які не мають найманих робітників, які займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають побутові послуги.



РРО також не застосовуватимуться у селах лише для підакцизної продукції.



ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ КАСОВИЙ АПАРАТ



Підприємці можуть використовувати два види РРО: апаратний та програмний.



Апаратний РРО – це пристрій. Якщо підприємець обирає цей варіант, він повинен купити апарат за власні кошти.



Програмне РРО – це програма, яку можна встановити на смартфон, ноутбук чи планшет. Державна податкова служба України створила безкоштовне програмне забезпечення, що перетворює будь-який гаджет з Windows або Android на програмний РРО. Вимога про касові апарати для підприємців, які сплачують єдиний податок, почала діяти з 1 січня 2021 року.Тепер касові апарати (реєстратори розрахункових операцій, РРО) повинні мати всі ФОПи 2-4 груп на єдиному податку незалежно від обороту та сфери діяльності. До цих категорій належить малий бізнес у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.РРО є обов'язковим для готівкових розрахунків та банківською карткою, в тому числі через системи LiqPay, Portmone, iPay, Приват24, Monobank, Ощад 24/7. Якщо покупець платить через банківський переказ на розрахунковий рахунок (тобто без еквайрингу), через касу банку чи термінал, потреби у касовому апараті немає.Також до РРО не вносяться неторговельні операції з готівкою або картками – наприклад, виплата зарплати.Вимога про касові апарати взагалі не стосується ФОП 1-ї групи: підприємці цієї категорії – виключно фізичні особи, які не мають найманих робітників, які займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають побутові послуги.РРО також не застосовуватимуться у селах лише для підакцизної продукції.Підприємці можуть використовувати два види РРО: апаратний та програмний.Апаратний РРО – це пристрій. Якщо підприємець обирає цей варіант, він повинен купити апарат за власні кошти.Програмне РРО – це програма, яку можна встановити на смартфон, ноутбук чи планшет. Державна податкова служба України створила безкоштовне програмне забезпечення, що перетворює будь-який гаджет з Windows або Android на програмний РРО.

Після того, як підприємець завантажить програму та встановить на пристрій, йому потрібно буде зареєструвати свій програмний РРО через електронний сервіс «Єдине вікно подання звітності».



Щоб зареєструвати апаратний РРО, слід звернутися до податкового органу за місцем обліку. Це можна зробити як у паперовому, так і в електронному вигляді.



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КАСОВИЙ АПАРАТ



Касовий апарат необхідний для того, щоб вносити у пам'ять певну операцію і видавати покупцю документ купівлі.



Операція має бути розрахунковою: це може бути продаж товарів чи послуг чи повернення коштів покупцю. Тобто до РРО не вносяться неторговельні операції – наприклад, виплата зарплати.







Підприємці, які мають право не застосовувати касовий апарат, все одно повинні надати покупцеві на його вимогу чек, накладну або інший документ, що засвідчує покупку, у паперовій чи електронній формі.



ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ КАСОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ ДОСТАВКИ



Накладений платіж. Продавець повинен надати покупцеві чек, незважаючи на те, що кошти на його рахунок зайдуть від посередника (наприклад, «Нової Пошти»). Потім, коли перевізник перерахує кошти продавцю, жодних документів не потрібно створювати.



Оплата онлайн до доставки. Якщо перед доставкою покупець оплатив товар за банківськими реквізитами IBAN, NEQ або рахунком-фактурою, проводити операцію через РРО не потрібно. Якщо платив за номером картки, необхідно використовувати РРО.



ЯКІ БУДУТЬ ШТРАФИ



Штраф за першу не проведену через касовий апарат операцію – 100% суми чека. За другий та наступні штрафуватимуть на 150% від суми чека.



Закон про касові апарати було прийнято «з метою детінізації розрахунків», тобто для того, щоб вивести з тіні розрахунки за товари та послуги. Нововведення викликало масові протести підприємців.