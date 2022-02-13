Зростання запасів нафти в США знижує ціни на «чорне золото»

09:22 23 вересень Київ, Україна

Збільшення запасів нафти, згідно з даними Американського інституту нафти (API) - зменшили вартість «чорного золота». Сьогодні про це свідчать дані біржових торгів і зведення інвесторів.

Станом на 7.50 EET ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,67%, до 41,44 долара за барель, листопадових ф'ючерсів на WTI - на 0,88%, до 39,45 долара за барель.

Учасники торгів оцінюють останні дані API, згідно з якими запаси нафти в США за підсумками минулого тижня виросли на 0,7 мільйона барелів. Офіційні дані американського міністерства енергетики будуть опубліковані ввечері. При цьому аналітики прогнозують, що відомство повідомить про зниження запасів на 2,3 мільйона барелів.

Дані API посилили побоювання ринків з приводу попиту, який призвів до розпродажу на нафтовому ринку в понеділок. Наростальна кількість випадків зараження коронавірусом у багатьох країнах відновила побоювання з приводу попиту на паливо, оскільки збільшення темпів захворюваності загрожує новими карантинними обмеженнями.

"Нафта знаходиться на незвіданій території", - сказав агентству Блумберг аналітик AxiCorp Стівен Іннес (Stephen Innes).

Тим часом Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation, NOC) у вівторок оголосила про зняття режим НС з найбільшого нафтоналивного порту країни Зувейтіна. Це дозволить NOC відновити виробництво та експорт на світові ринки.