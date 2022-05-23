Зростання зовнішнього боргу України сповільнилося і становить 2,4 % ВВП за квартал

14:48 19 грудня Киев, Украина

Немає такої країни, яка не мала б зовнішніх фінансових боргів. Особливо в таких важких умовах пандемії і коронакризи. Як повідомив на своєму сайті Національний банк України, в третьому кварталі 2020 року зростання зовнішнього боргу країни сповільнилося в 12 разів. І все ж, протягом третього кварталу зовнішній борг України щодо ВВП виріс на 2,4% (0,2 млрд доларів) до 122,8 млрд доларів, що становить 81% ВВП.

Відзначається, що зростання боргу відбулося шляхом збільшення зовнішніх зобов'язань приватного сектора економіки, які виросли на 1,4 млрд доларів (до 71,1 млрд доларів, або 46,9% від ВВП), в той час, як борг державного сектора скоротився на 1,2 млрд доларів і склав 51,7 млрд доларів (34,1% від ВВП).

Відзначимо, за другий квартал зовнішній борг України виріс на $2,5 млрд, а з початку року - на 1,1 млрд доларів.

В останній місяць року Україна повинна виплатити близько 350 млн доларів за зовнішніми боргами і 27,16 млрд гривень за внутрішніми.