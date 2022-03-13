Зростання в платіжках: рахунки виросли на 56%

Державна служба статистики опублікувала дані про збільшення вартості комунальних платежів в Україні за рік. Згідно з цифрами відомства, українці відчули зростання в квитанціях майже на 56%.

Так, нарахування за комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж в квітні 2020 року (11,4 млрд грн). За даними відомства, в квітні цього року українці заплатили за комунальні послуги 22,7 млрд (127,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення України за комунальні послуги на кінець квітня 2021 року склала 74,3 млрд грн, що на 5,0 млрд грн більше, ніж у березні.

Станом на кінець квітня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 25,4 млрд грн, за поставки і розподіл електричної енергії - 7,6 млрд грн, за централізоване водопостачання і водовідведення - 6,2 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.

Також за підрахунками фахівців, витрати населення України на харчові продукти продовжують зростати. Як показують дані, в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4186,45 грн на місяць.