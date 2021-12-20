Зростання української економіки почнеться з 2021 року

Експерти вважають, що українська економіка зупинить своє падіння до кінця 2020 року. При цьому також очікується, що економічне зростання почнеться практично негайно - з початку 2021 року.
Уряд затвердив і подав до Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Програмою визначено пріоритетні цілі уряду для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатшими і щасливішими, а також шляхи досягнення цілей.
В основу цієї програми покладено людиноцентричну підхід, тому запропоновані урядові цілі спрямовані не на поліпшення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях і життєвих ситуаціях.
За досягнення кожної із запропонованих цілей в Уряді відповідати певний член Кабінету Міністрів та встановлені ключові показники ефективності, що дозволить побудувати роботу за принципом орієнтованості на результат і ефективно здійснювати кадрову політику.
Ключовими результатами успішної реалізації Програми Уряду визначено:
- економіка України (ВВП) зросте на 40%;
- буде створено 1 млн. нових робочих місць;
- залучено 50 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій;
- відбудеться очевидний розвиток інфраструктури, включаючи всі основні дороги (24000 км) будуть приведені в хороший стан, буде активно розвиватися залізниця, побудовано 5 глибоководних портів і 15 аеропортів;
- кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму;
- рівень забруднення навколишнього середовища зменшиться як мінімум на 20%;
- демографічний тренд буде позитивним (народжуватися і повертатися в Україну більше людей, ніж померти і виїжджати)
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