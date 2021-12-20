Зростання української економіки почнеться з 2021 року

09:24 30 липень Київ, Україна

Експерти вважають, що українська економіка зупинить своє падіння до кінця 2020 року. При цьому також очікується, що економічне зростання почнеться практично негайно - з початку 2021 року.

Уряд затвердив і подав до Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Програмою визначено пріоритетні цілі уряду для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатшими і щасливішими, а також шляхи досягнення цілей.

В основу цієї програми покладено людиноцентричну підхід, тому запропоновані урядові цілі спрямовані не на поліпшення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях і життєвих ситуаціях.

За досягнення кожної із запропонованих цілей в Уряді відповідати певний член Кабінету Міністрів та встановлені ключові показники ефективності, що дозволить побудувати роботу за принципом орієнтованості на результат і ефективно здійснювати кадрову політику.

Ключовими результатами успішної реалізації Програми Уряду визначено: