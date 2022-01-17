Зростання пенсій - квітень, липень, грудень

2021 рік стане роком перерахунків різних виплат, включаючи допомоги та пенсії. Уже в березні українські пенсіонери отримали середню надбавку в розмірі 185 гривень. Наші журналісти розбиралися - скільки разів за поточний рік зростуть пенсії.

Квітень

З квітня вже перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, які працюють не менше 24 місяців з дня призначення пенсії.

В індивідуальному порядку автоматично, без звернення до органів Пенсфонду, збільшаться пенсії тим непрацюючим пенсіонерам, яким в цьому році виповниться 65 років. Якщо такий пенсіонер має трудовий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то його пенсія не може бути меншою за 2400 грн (40% мінімальної зарплати). У зв'язку з підвищенням з 1 грудня мінімальної зарплати до 6500 грн його пенсія ще збільшиться на 200 грн - до 2600 грн.

Липень

З 1 липня планується підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних з 1769 грн до 1854 грн і збільшення мінімальної пенсії до 1854 грн. Відбудеться збільшення надбавок, підвищень до пенсії (надбавки за понаднормовий стаж, надбавки і підвищення учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги і т.д.). Наприклад, доплата за кожен рік стажу понад 35 років (30 років для жінок) підвищиться на 85 копійок.

А пенсіонери у віці 75-80 років, які мають трудовий стаж 25 років (для жінок 20 років) і більше, отримуватимуть пенсію не менше 2500 грн плюс щомісячну надбавку 400 грн, разом не менше 2900 грн. Всі перерахунки також зроблять автоматично. Зараз пенсіонери старше 80 років отримують щомісяця по 500 грн до пенсії незалежно від її розміру.

Грудень

З 1 грудня планується ще одне підвищення ПМ для непрацездатних - до 1934 грн (+80 грн). Мінпенсія з грудня не може бути менше 1934 грн, також перерахують всі перераховані вище надбавки. Зокрема, доплата за кожен рік стажу понад 35 років (30 років для жінок) збільшиться ще на 80 копійок. Наприклад, у пенсіонера з трудовим стажем 45 років пенсія в грудні стане більше на 16,5 грн в порівнянні з нинішньою.