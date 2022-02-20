Зростання інфляції в Україні прогнозоване - Мінфін

09:04 30 вересень Київ, Україна

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікували дані, в яких зроблено огляд інфляції за серпень 2020 року. Згідно з цим прогнозом Мінфін прогнозує збільшення інфляції на початку 2021 року.

"В результаті поступового насичення економіки грошима для її пожвавлення можливе зростання інфляції" - йдеться в огляді відомства.

На цей момент, попри деяке пом'якшення, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (зростання на 5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки, говорять в Мінекономіки.

"Слід очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, істотно проявиться лише на початку наступного року", - заявили у відомстві.

Міністерство зазначає, що за підсумками серпня дефляція склала 0,2%. Однак у річному вираженні зростання цін прискорилося до 2,5%. Мінекономіки пояснює це серпневим підвищенням вартості комунальних послуг.