Зростання експорту алкоголю з Молдови: Україна – головний ринок збуту

За даними молдавського Національного банку (НБМ), у першому кварталі 2023 року експорт алкоголю та етилового спирту з Молдови збільшився на 26,8%.
Основним ринком збуту алкогольної продукції стала Україна, яка посіла перше місце серед імпортерів молдавського алкоголю, випередивши росію, білорусь та Румунію.
Згідно зі статистичними даними, експорт молдавського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза і досяг позначки $9,40 мільйона у порівнянні з $1,44 мільйонами в першому кварталі 2022 року.
Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, тоді як частки Румунії та білорусі становили 17,1% та 14,5% відповідно.
Таким чином Молдова успішно розширює свої ринки збуту алкогольної продукції, і Україна стає одним із ключових партнерів у цій сфері.
Основним ринком збуту алкогольної продукції стала Україна, яка посіла перше місце серед імпортерів молдавського алкоголю, випередивши росію, білорусь та Румунію.
Згідно зі статистичними даними, експорт молдавського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза і досяг позначки $9,40 мільйона у порівнянні з $1,44 мільйонами в першому кварталі 2022 року.
Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, тоді як частки Румунії та білорусі становили 17,1% та 14,5% відповідно.
Таким чином Молдова успішно розширює свої ринки збуту алкогольної продукції, і Україна стає одним із ключових партнерів у цій сфері.
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