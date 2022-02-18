Зростання економіки вже почалося - прогноз 2020

Зростання економіки вже почалося. Другий квартал під час економічної кризи країна пройшла з меншими втратами, ніж прогнозувалося.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка" у Львові.
"Всі наші міжнародні партнери дивуються, як так сталося, що в другому кварталі всі впали, в тому числі США більш ніж на 30%. Ми очікували падіння на 14%, отримали 11%. Проходимо спокійно", - сказав він.
Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.
Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. За оцінкою Мінекономіки, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.
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