Зростання економіки України до кінця року складе 5% - прогноз Мінекономіки

08:23 07 жовтня Київ, Україна

Подолавши перші удари війни, Україна поступово починає відновлювати свою економіку. За словами першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, вже до кінця 2023 року економіка України зросте на 5%.

“Після торішнього падіння майже на 30% цього року ми спостерігаємо відновне зростання. До кінця 2023 року і наступного прогнозуємо зростання ВВП близько 5%. Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори”, - наголосила чиновник.

Вона додала, що у сільському господарстві фіксується зростання врожаю, в промисловості поступово відновлюються темпи виробництва: понад 10% зростання машинобудуванні. Такі тенденції помітні й у харчовій промисловості, виробництві меблів.

Представниця уряду додала, що нині зростає будівництво за рахунок продовження відновлювальних робіт, спостерігається пожвавлення попиту на іпотечну програму є Оселя, що дасть поштовх для активізації первинного ринку нерухомості.

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки зростання ВВП у вересні склало 9,1% порівняно з вереснем минулого року. У результаті за січень-вересень 2023 р. зростання оцінюється на рівні 5,3%.

Уряд має посилити підтримку бізнесу, додає Свириденко.. Наступного року до бюджету закладається понад 40 млрд грн на програми стимулювання розвитку підприємництва.

Вперше у бюджеті будуть передбачені кошти на облаштування індустріальних парків, кошти на гуманітарне розмінування, що дозволить допомогти аграріям, які отримують компенсацію за закупівлю послуг із розмінування сільгоспземель.