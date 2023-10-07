Зростання економіки України до кінця року складе 5% - прогноз Мінекономіки

Подолавши перші удари війни, Україна поступово починає відновлювати свою економіку. За словами першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, вже до кінця 2023 року економіка України зросте на 5%.
Вона додала, що у сільському господарстві фіксується зростання врожаю, в промисловості поступово відновлюються темпи виробництва: понад 10% зростання машинобудуванні. Такі тенденції помітні й у харчовій промисловості, виробництві меблів.
Представниця уряду додала, що нині зростає будівництво за рахунок продовження відновлювальних робіт, спостерігається пожвавлення попиту на іпотечну програму є Оселя, що дасть поштовх для активізації первинного ринку нерухомості.
За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки зростання ВВП у вересні склало 9,1% порівняно з вереснем минулого року. У результаті за січень-вересень 2023 р. зростання оцінюється на рівні 5,3%.
Уряд має посилити підтримку бізнесу, додає Свириденко.. Наступного року до бюджету закладається понад 40 млрд грн на програми стимулювання розвитку підприємництва.
Вперше у бюджеті будуть передбачені кошти на облаштування індустріальних парків, кошти на гуманітарне розмінування, що дозволить допомогти аграріям, які отримують компенсацію за закупівлю послуг із розмінування сільгоспземель.
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