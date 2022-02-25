Зростання цін в Україні: на скільки подорожчає хліб

07:18 27 травень Київ, Україна

Постійне зростання цін на основні харчові продукти не перестає турбувати українців. Не завжди таке подорожчання можна пов'язати з конкретними факторами і складовими ціноутворення. Ще на початку цього року експерти спрогнозували підйом вартості хліба та хлібобулочних виробів в Україні.

Про це розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Ми бачили 2020 рік зі зростаючими цінами на хліб, і подорожчання хліба і хлібобулочних виробів в 2021 році. Але подорожчання хліба, яке почалося на початку поточного року, зараз сповільнилося", - сказав фахівець.

Однак експерт попереджає, що це буде невелике подорожчання. Прогнозується, що за літо він підніметься в ціні на 2-3%. Зате інших коливань цін в цьому році вже не буде.

За прогнозами експертів, до кінця весни ціни на молоко, яйця і м'ясо знизяться під впливом сезонного чинника.

Для зниження цін на цукор Мінекономіки почало видавати ліцензії для імпорту цукру-сирцю.

Проте в Україні ціна на цукор зросла в квітні в роздрібній торгівлі до 25,63 гривні за кілограм. При цьому експерти звернули увагу, що вартість цукру впевнено зростає протягом декількох місяців.