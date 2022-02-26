Росію відключать від SWIFT, повідомив Куліба.

20:12 26 лютий Київ, Україна

Глава МЗС України повідомив про ухвалене рішення відключати РФ SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Facebook.

«Ми гризли-гризли та вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від Президента України до аташе в українському посольстві.. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України», - написав Кулеба у публікації.

Дмитро Кулеба зазначив, що офіційне рішення перебуває у процесі юридичного оформлення.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – скорочення від «Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій». Це захищена система обміну повідомленнями, яка сприяє швидким транскордонним платежам.

SWIFT дозволяє банкам швидко обробляти великі обсяги транзакцій.. У 2020 році через платформу щодня надсилалося близько 38 мільйонів повідомлень. За інформацією розробників SWIFT, щороку за допомогою цієї системи перераховуються трильйони євро.

Нагадаємо, президент України назвав президента Франції Еммануеля Макрона справжнім другом України за те, що той підтримав санкції проти РФ.